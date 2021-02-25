Чебоксары, , 06:25 — REGNUM В Чувашии определили размер средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году. Он составляет почти 1,1 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о средствах, которые региональный оператор вправе израсходовать в 2021 году на финансирование республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Установленный правительством размер составляет 1 071 998 415 рублей 16 копеек.

В постановлении уточняется, что данный объём средств рассчитан «в зависимости от прогнозируемого объема поступлений взносов» на капремонт «с учётом остатка» неиспользованных средств.

По данным регионального фонда капитального ремонта, в 2021 году в Чувашии планируется отремонтировать 217 многоквартирных домах, в которых проживает свыше 31 тыс. человек. Общий объем финансирования программы оценивается в 1 158 млн рублей.