Елизово, Камчатский край, , 06:21 — REGNUM Пожар произошел в продуктовом павильоне в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 25 февраля на улице Магистральной. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, в тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава на двух автоцистернах. Общая площадь возгорания составляла 12 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Теперь сотрудники пожарного надзора выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля произошел пожар на Качинском рынке в Волгограде. В результате пожара пострадали три человека, еще один человек погиб.