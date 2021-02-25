Токио, , 06:29 — REGNUM Оргкомитет Олимпийских игр в Токио 25 февраля обнародовал план противодействия распространению коронавируса во время проведения эстафеты олимпийского огня, в котором допускается возможность приостановки эстафеты при возникновении ряда опасных обстоятельств.

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Из документа следует, что забег может приостанавливаться, если по его маршруту соберётся слишком большое количество людей, что может способствовать распространению коронавируса. Оргкомитет просит жителей не выходить к трассе эстафеты — ограничиться просмотром её прямой трансляции.

Также всех участников забега, волонтёров и других вовлечённых в мероприятие лиц просят соблюдать все необходимые меры предосторожности. В их числе — социальное дистанцирование, обязательное ношение масок и использование дезинфицирующих средств.

Напомним, эстафета олимпийского огня 25 марта стартует в префектуре Фукусима. За 121 день факел планируется пронести через все 47 префектур Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран Группы семи (G7) в ходе виртуального саммита заявили о поддержке проведения в текущем году летних Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио.

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