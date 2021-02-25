Чебоксары, , 06:18 — REGNUM В Чувашии на три года ограничили охоту на отдельные виды животных и птиц. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии три года будет запрещено охотиться на глухаря, а также на два вида животных — барсука и сурка. Запрет будет действовать с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2024 года.

На глухаря и барсука нельзя будет охотиться в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, на сурка — в общедоступных охотугодьях.

Действие постановления не распространяется на охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых федеральных природных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, численность кабана в Чувашии менее чем за год сократилась более чем на четверть: если в апреле 2020 года насчитывалось 1077 животных, то на 8 февраля 2021 года — 790. Поголовье сократилось на 287 особей, или на 26,65%.

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