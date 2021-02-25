Нязепетровск, Челябинская область, , 06:09 — REGNUM В Нязепетровске Челябинской области часть жителей остались без отопления. Информацию об этом подтвердили журналистам в мэрии.

Авария произошла 24 февраля. На газовой котельной прорвало теплотрассу. Власти города ввел режим ЧС.

Для граждан, попавших под отключение, был развёрнут пункт временного размещения. Соответствующие службы приступили к устранению аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечаются 30-градусные морозы. Также в регионе отмечаются сильный ветер и метели.