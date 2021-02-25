Красноярск, , 06:07 — REGNUM В Красноярском крае губернатор Александр Усс внёс изменения в указы по предотвращению распространения коронавируса.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, с 1 марта загрузка залов и арен на официальных спортмероприятиях, на матчах профессиональных команд вырастет до 75% (до этого заполняемость трибун составляла 50%).

С 10 марта заведения общепита смогут работать без ограничений по времени. Сейчас рестораны и кафе принимают посетителей до 23:00. Также разрешается проведение семейных торжеств, в том числе свадеб, в любых заведениях общественного питания.

Отменяются требования об установке в кафе и ресторанах перегородок или размещении столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. По-прежнему будет запрещена работа танцевальных зон в общепите.

Заполняемость объектов культурного досуга (театров, кинотеатров, концертных залов и так далее) с 10 марта вырастет до 75% (сейчас — 50%). Будут разрешены ярмарки вакансий по трудоустройству.

Занятия в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах с 10 марта смогут проходить с загрузкой до 75%. Однако на групповые занятия запрещено собираться в одном помещении более 20 человек.

Указ продлевает запрет на работу ночных клубов (дискотек), публичных, развлекательных, зрелищных, досуговых и других мероприятий с очным присутствием граждан.

Жители региона в возрасте 65 лет и старше, находящиеся на самоизоляции, смогут продлить больничный до 11 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 24 февраля выявлено 61 915 носителей коронавируса, выздоровели 57 175 человек.

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