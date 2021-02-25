Петропавловск-Камчатский, , 06:07 — REGNUM На Камчатке получили вакцину от коронавируса уже 10 890 человек. Вторым компонентом «Спутник V» привились 5620 жителей края, завершив тем самым иммунизацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Читайте также: В очереди на вакцинацию от коронавируса стоят почти 15 тыс. сахалинцев

Только за последние сутки на Камчатке привился от коронавируса 961 человек, из них вторую дозу вакцины получили 689 жителей.

На Камчатке привиться от коронавируса можно в 23 специально развёрнутых пунктах, из которых семь — мобильные.

В четверг 25 февраля начали работать прививочные кабинеты в отдалённых районах — Пенжинском и Быстринском. Жители сёл Каменское и Эссо также теперь могут получить вакцину от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили ещё 537 человек, вторым компонентом были привиты 1214 жителей.