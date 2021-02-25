Владивосток, , 06:10 — REGNUM Власти Приморья скорректировали трёхлетний бюджет — финансирование строительства объектов образования, дорог, переселения из аварийного жилья и других социально значимых мероприятий депутаты Законодательного собрания утвердили 25 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Внесение изменений в закон о бюджете связано с увеличением доходов в 2021 году и переходящих остатков бюджета прошлых лет.

После корректировки основные параметры бюджета составят: доходы — 140,5 млрд рублей, расходы — 148,6 млрд рублей.

«Общая сумма доходов бюджета увеличивается на 807,6 миллиона рублей, из которых объём собственных доходов краевого бюджета — 100,6 миллиона рублей, объём безвозмездных поступлений из федерального бюджета — 707 миллионов рублей. Львиная доля этих средств — из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на ликвидацию аварийного жилья», — пояснила первый замгубернатора Вера Щербина.

Рост собственных доходов обусловлен проведением дополнительных аукционов на добычу полезных ископаемых, а также изменениями регионального законодательства по использованию лесного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года регионы России оказались в весьма разном положении, что требует индивидуального подхода к проблемам субъектов РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.