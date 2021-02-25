Ульяновск, , 06:06 — REGNUM В Ульяновской области сохраняется морозная погода, и школам рекомендуется отменить уроки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ГУ МЧС по региону со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии отмечают, что сегодня утром, 25 февраля, местами ожидается −30…−33 градуса мороза, в том числе в Ульяновске прогнозируется 30-градусный мороз. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Днём 25 февраля в Ульяновской области потеплеет до — 17 градусов мороза, в Ульяновске температура повысится до — 15 градусов.

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендует 25 февраля отменить занятия с первого по 11-ые классы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 февраля в Ульяновской области температура местами составляла — 37 градусов мороза, 23 февраля из-за 25-градусного мороза и северного ветра с порывами до 20 м/с объявлялся «оранжевый» уровень погодной опасности.

Напомним, 24 февраля в Ульяновской области было рекомендовалось отменить уроки в школах для всех классов.

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