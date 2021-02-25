Париж, , 06:06 — REGNUM Испытания вакцины Xav-19, созданной французской фармкомпаней Xenothera для борьбы с COVID-19, начали во Франции. Об этом 24 февраля сообщила газета Le Parisien.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Для этого отобраны 400 добровольцев и 40 медучреждений. В настоящий момент в испытаниях препарата участвуют 67 пациентов из 21 больницы.

В основе вакцины лежит метод поликлональных антител, которые получены из антител свиней.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти Франции объявили, что от COVID-19 привилось более 1 млн жителей страны.

Читайте также: Во Франции от COVID-19 вакцинировали более 1 млн человек