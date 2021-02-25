Эдмонтон, Канада, , 06:04 — REGNUM Издательская компания Electronic Arts (EA) и студия Bioware официально объявили, что решили отказаться от идеи перезапуска многопользовательской игры Anthem. Об этом 25 февраля сообщила Twitter-страница Bioware.

Руководитель проекта Anthem 2.0 Кристиан Дейли разместил публикацию с разъяснениями в блоге студии. Он сообщил, что имеют место две основные причины, по которым EA и Bioware решили отказаться от дальнейшей разработки игры.

Первая заключается в том, что эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на планы разработчиков и руководство студии решило не подвергать сотрудников излишнему стрессу. Вторая, как пояснил Дейли — в том, что, с точки зрения бизнеса Bioware было бы логично направить силы и ресурсы на другие, более популярные в среде геймеров проекты. Он также сообщил, что команда, работавшая над проектом, займётся разработкой игр по франшизам Dragon Age, Mass Effect и Star Wars: The Old Republic.

Напомним, релиз Anthem состоялся на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 22 февраля 2019 года, многие геймеры холодно приняли игру. В феврале 2020 года генеральный директор BioWareКейси Хадсон заявил, что студия проведёт её «капитальный ремонт» и «заново изобретёт основной цикл игрового процесса».

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