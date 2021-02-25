Кито, 25 февраля 2021, 06:03 — REGNUM До 79 выросло число жертв тюремных беспорядков в Эквадоре, произошедших в четырех исправительных учреждениях, сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что для наведения порядка в тюрьмы направлены сотрудники полиции и военнослужащие. При этом отмечается, что все погибшие в ходе беспорядков являлись заключенными. Сейчас власти Эквадора заверяют, что ситуация в тюрьмах взята под контроль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в четырех тюрьмах Эквадора начались беспорядке из-за борьбы враждующих преступных группировок. Они длились несколько дней и сопровождались жертвами среди заключенных.
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