Улан-Удэ, , 06:29 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 101 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 33 425. Об этом утром 25 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 17 652 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 710 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 722 больных. На амбулаторном лечении находятся 975 человек, наблюдается 152 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 31 018 (+72) человек.

В реанимации остаётся 72 пациента в тяжёлом состоянии (45 — старше 65 лет). В том числе 40 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (22 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 65,3% — из 1106 перепрофилированных коек занято 722.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили ровно 100 новых случаев заражения коронавирусом.

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