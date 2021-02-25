Челябинск, , 06:00 — REGNUM В Челябинске директор одной из фирм осуждён за дачу взятки ректору одного из университетов. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление произошло в апреле 2020 года. Руководителю Уральского госуниверситета физической культуры была передана часть взятки в размере 500 тыс. рублей. Взамен от него коммерсант ожидал помощи с заключением и оплатой договоров на ремонт объектов студенческого общежития, а также спорткомплекса «Манеж».

По приговору суда директор заплатит 3,5 млн рублей штрафа. Отметим, ректор вуза был осуждён ранее.