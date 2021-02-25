Канберра, , 05:56 — REGNUM Австралия может столкнуться с перебоями поставок вакцин против коронавирусной инфекции, сообщили эксперты австралийской академии наук в официальном письме правительству страны.

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«Существуют трудности с производством вакцины на территории страны», — говорится в документе.

Эксперты утверждают, что без производства препаратов на территории Австралии страна будет сталкиваться с перебоями поставок вакцин. В связи с этим ученые советуют государству вложить больше средств в развитие производства препаратов против COVID-19 непосредственно на австралийской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Австралии началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции. В приоритете на вакцинацию находятся пожилые граждане и медицинские работники.

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