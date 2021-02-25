Якутск, , 05:54 — REGNUM По мнению политолога Андрея Данилова, выборы мэра Якутска будут интересными, жаркими, кандидатов заявится много, но не всем удастся дойти до финиша. Известно, что в Якутии довольно протестные настроения, а в столице республики особенно, поэтому выборы обещают быть интересными.

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«Не исключены варианты, что некоторых попытаются снять, но я бы сказал так: лучше всех допустить, это сделает более легитимную выбранную власть в городе. Любые попытки кого-то снять вызывают обратную реакцию. Не раз у нас побеждал кандидат «против всех» или оппозиционный кандидат против кандидата от партии власти», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в избирательную комиссию Якутска уже сдали документы шесть кандидатов.