Гавана, , 05:45 — REGNUM Производство второй отечественной вакцины Abdala против коронавирусной инфекции запустили на Кубе власти страны, 24 февраля сообщило агентство Prensa Latina.

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Проведение третьего этапа клинических испытаний препарата намечено на март. В этот же период времени должны завершится исследования другой кубинской вакцины от COVID-19 — «Soberana 02».

Выпуском последней занимается предприятие BIOCEN. Указанной вакциной заинтересовались власти Индии, Вьетнама, Ирана и Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля стало известно, что посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья и сотрудники кубинского посольства планируют привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

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