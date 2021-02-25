Омск, , 05:42 — REGNUM В Омске прокуратура проводит проверки организации питания школьников в образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, в соцсетях и СМИ были опубликованы жалобы местных жителей на организацию питания в школах №23 и №144.

Проверки проводят прокуратуры Центрального и Кировского административных округов Омска.

«В случае подтверждения фактов некачественной организации питания будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ИА REGNUM в омском департаменте образования, в школу №144 для проверки качества питания выехал специалист департамента:

«По результатам проверки будут предприняты соответствующие меры».

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке горсовет депутатов создал рабочую группу для контроля за качеством питания в школах.

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