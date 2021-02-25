Якутск, , 05:50 — REGNUM В Якутске кандидаты на должность главы городского округа активизируются и сдают документы в городскую территориальную избирательную комиссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ЯГТИК.

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Так, на утро 25 февраля сдали все необходимые документы Савва Михайлов (КПРФ), Евгений Рябченко (ЛДПР), Владимир Фёдоров («Партия дела»), Виталий Обедин («Справедливая Россия»), Микаэль Заболотный («Партия роста»), Михаил Мярикянов (самовыдвижение).

Всем кандидатам выданы разрешения на открытие избирательных счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Якутска пройдут с 26 по 28 марта 2021 года.