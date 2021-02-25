Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Сотрудники посольств США и консульств по всему миру недовольны тем, что оказались последними в очереди на вакцинацию среди работников американского Госдепа, сообщает газета The New York Times.

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По данным газеты, приоритет в очереди на вакцинацию против коронавирусной инфекции получили сотрудники Госдепартамента на территории США. При этом дипломаты обеспокоены, что в странах, где они работают, растет число случаев заражения коронавирусом или «нет современной системы здравоохранения». Сам госсекретарь США Энтони Блинкен заверил дипломатических работников, что они получат прививку при поступлении достаточных объемов препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля посол США в Приштине Филипп Коснетт выразил обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в Косово. Дипломат сообщил Госдепу США о заболевании около 20% сотрудников посольства. Также Коснетт назвал Косово «разрушенной пандемией» страной.