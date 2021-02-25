Южно-Сахалинск, , 05:30 — REGNUM На Сахалине в охинской школе на учащегося первого класса упал водонагреватель, сообщил телеграм-канал «ЧП Сахалин».

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Известно, что ребёнок мыл руки перед тем как пойти в столовую. Водонагреватель внезапно упал на голову первоклассника. У ученика шишка на голове. Мама школьника намерена обратиться с заявлением в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре в детском саду на ребёнка упала полка с книгами, мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, следователи провели проверку.