Москва, , 05:21 — REGNUM Запад объявил войну миру модерна и сейчас зачищает внутренних врагов в лице людей, исповедующих принципу гуманизма, морали, нравственности и развития, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Эта война ничто по отношению к той войне, в которой Байден будет вести с трампизмом, со своими. Они-то кто? Они же нелюди сейчас. Это вообще не люди. Это белые люди как люди второго сорта. Это уже объявлено. У них ментальность хуже, они более плохо думают. Это люди, которые мыслят консервативными ценностями. Это то, что должно быть уничтожено. Эта странная модель, которая называет себя «демократический Запад». Она идет в последний бой против своих. Им надо своих уничтожить и быстрее — за три-четыре года. И они будут их зачищать под корень», — заявил Кургинян.

На этом фоне возникает вопрос, отметил эксперт, что же делать с чужими во время зачистки своих. Если признать правила развития по лекалам проекта Модерн, то Западу необходимо признать лидерство Китая и Индии, которые требуют себе такое же потребление, как США. Англосаксонский мир не может лишиться мирового господства и, хватаясь за него он будет объявлять внутренние чистки против «агентов» мира модерна, ведя при этом войну с внешним миром модерна, человечности и развития.

«И тогда Россию вбивают в этот круг государств, которые не отвечают подобного рода ценностям, потому что конкурент. Тоже христианское государство, тоже единый западный мир — еще опаснее Индии и Китая. И это внутреннее состояние двух видов войны, которое возникло с приходом Байдена, каждый день на вес золота. Они должны успеть уничтожить внутреннего врага, и одновременно с этим они не могут его до конца уничтожать, не объявив внешнего», — продолжил эксперт.