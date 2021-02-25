Москва, , 05:19 — REGNUM Весной этого года в России не ожидается подъёма заболеваемости COVID-19, но сезонные колебания по числу заразившихся возможны, заявил 25 февраля журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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Эксперт напомнил, что говорить «волнах» заболеваемости неправильно, однако в эпидемиологическом процессе существуют подъёмы и спады.

«В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъёма мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», — спрогнозировал Горелов.

По его словам, развитие ситуации будет зависеть от соблюдения установленных правил для недопущения распространения коронавируса — ношения масок, соблюдения социальной дистанции, а также вакцинации.

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