Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Для США и их европейских союзников Россия остаётся постоянной угрозой существования, заявил 24 февраля глава Европейского командования вооружённых сил (ВС) США генерал Тод Уолтерс на форуме ассоциации ВВС. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам Уолтерса, «мы живём во время конкуренции великих держав», и именно победа сейчас гарантирует, «что конкуренция великих держав не перерастёт в глобальную войну».

«Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят вблизи Европы», — подчеркнул генерал, отметив, что в числе этих действий — попытки «разделить и ослабить» союзников и партнёров США.

«Россия остаётся постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», — резюмировал Уолтерс, затронув такие направления, как «милитаризация Арктики» и наращивание экономического плацдарма для влияния в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель специальной Комиссии по искусственному интеллекту (ИИ) предупредил Конгресс, что США всего на один-два года опережают Китай в развитии ИИ, а Пекин неуклонно стремится к достижению мирового господства в сфере высоких технологий.

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