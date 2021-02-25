Лондон, , 05:05 — REGNUM Правительство Великобритании обеспокоено нарушением прав уйгуров в Китае, но не поддержит бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, запланированных на 2022 год. Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон на заседании в парламенте.

«Мы не поддерживаем бойкотирование спортивных мероприятий. Это последовательная позиция нашего правительства», — объяснил он.

Джонсон добавил, что происходящее с уйгурами и другими национальными меньшинствами в Китае — «ужасно», и что правительство Великобритании «пытается изменить ситуацию».

«Мы возглавляем международные усилия в ООН, направленные на то, чтобы привлечь Китай к ответу, и будем продолжать сотрудничать с США и нашими друзьями и партнерами по всему миру, чтобы этого добиться», — сказал он.

Ранее, напомним, призыв к мировым лидерам в поддержку уйгуров распространила коалиция из 180 правозащитных организаций. По их утверждению, тибетцы, уйгуры, монголы и другие меньшинства подвергаются в Китае преследованиям и репрессиям. Этот призыв поддержал, в частности, член палаты представителей Конгресса США Джон Кэтко.

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