Москва, , 05:03 — REGNUM Европа устами главы своего дипломатического ведомства Жозепа Борреля объявила России войну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«То, что он сказал — это объявление войны. Какой — другой разговор. Лавров все говорил: «Мы не будем, мы куда-то»… Ну он-то, Лавров, не хочет (и правильно делает), а этот хочет. Вот тот, кто хочет, тот и объявляет войну», — заявил Кургинян.

Он отметил, что многие могут возразить, что на самом деле никакой войны вовсе-то и нет, потому что они имеют знакомых на Западе и они переговорили с ними о смягчении позиций, но это не так.

«Война-война. Специально для этого Баррель ехал, специально прилетел Навальный. Война» — продолжил эксперт

Напомним, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после визита в Москву заявил, что Россия скатывается к авторитаризму и отдаляется от Европы, а также настроена на конфронтацию с Евросоюзом. По его словам, ЕС не может иметь с такой Россией никаких отношений.