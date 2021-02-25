Владивосток, , 05:06 — REGNUM Суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми человек — их признали виновными в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Читайте также: Работодателям стало проще нанять жителя РФ, чем мигранта — мнение

По версии следствия, двое жителей Приморья сформировали преступную группу, чтобы незаконно ввозить в Россию иностранцев — трудовых мигрантов.

ОПГ в 2016—2019 годах, имея контроль над рядом коммерческих структур, не являющихся участниками внешне-экономической деятельности, готовили необходимые документы, дающие иностранным гражданам право получения коммерческих виз для въезда в страну.

В результате преступных действий обвиняемых в Россию незаконно въехали более 1200 трудовых мигрантов из Китая, Вьетнама, Филиппин, Турции, Сирии, Египта и других стран.

Суд в зависимости от роли каждого участника ОПГ назначил двоим из них 2 годам 5 месяцам и 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Шестерым подсудимым назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком от одного года до 2 лет 2 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, российским работодателям теперь легче привлечь российского работника, пусть даже на большую зарплату, чем уведомлять миграционную службу о привлечении иностранного гражданина, заявил доцент РЭУ им. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в России сократился объём трансграничных денежных переводов.