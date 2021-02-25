Южно-Сахалинск, , 04:57 — REGNUM На Сахалине за последние сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили ещё 537 человек, вторым компонентом были привиты 1214 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего на Сахалине привились уже 25 577 человек. Завершили иммунизацию, получив второй компонент вакцины, 14 535 жителей области.

В очередь на прививку от коронавируса записались на 24 февраля 14 724 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили ещё 43 случая заражения коронавирусом (за 23 февраля — 47, за 22 февраля — 49). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 392 человек.