Сеул, , 04:56 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 396 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 369 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что число ежесуточно выявляемых пациентов вновь оказалось ниже 400 после кратковременного повышения до 440 на 23 февраля.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 88 516. Также за минувшие сутки в стране умерли еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончался 1581 пациент.