Москва, , 05:05 — REGNUM В четверг, 25 февраля, в Москве будет облачно, осадки (мокрый снег с дождём), налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха — +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 26 февраля в Москве облачно, небольшой дождь, мокрый снег. Температура воздуха — +1… +3 °C.

Ветер западный, юго-западный 5−12 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −1… +4 °C днём и −1… +4 °C ночью.

В пятницу, 26 февраля, днём в столице ожидается +4… +6 °C, облачно, небольшой дождь, мокрый снег, гололедица. По области +2… +7 °C. Ночью в регионе ожидается 0… +3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, начало третьей декады февраля 2021 года войдёт в метеорологическую летопись Нижегородской области как период с самыми продолжительными и интенсивными морозами.

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