Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи у берегов острова Гуам, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения располагался в 32 километрах к северо-северо-западу от деревни Йиго на глубине 134,53 километра. Его точные координаты составили 13,8178 градусов северной широты и 144,7992 градусов восточной долготы. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории Тувы. Жители Кызыла ощутили подземные толчки интенсивностью 2,7 баллов. Информации о пострадавших не поступало.