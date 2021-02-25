Южно-Сахалинск, , 04:49 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили ещё 43 случая заражения коронавирусом (за 23 февраля — 47, за 22 февраля — 49). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 392 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Медики закрыли больничные листы в связи с выздоровлением ещё 39 пациентам. За всё время в области успешно справились с болезнью 20 047 человек. Ещё 1310 носителей коронавируса проходят лечение в стационарах и на дому.

За весь период пандемии на Сахалине жертвами COVID-19 стали 35 человек. За последние сутки летальных исходов не регистрировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье после резкого снижения выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом (23 января — 119, 23 февраля — 47) наблюдается незначительное увеличение числа новых носителей SARS-CoV-2. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 49 человек (за 22 февраля — у 45).