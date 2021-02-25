Москва, , 04:46 — REGNUM Западные элиты развязали новый мировой конфликт идеологий, где уничтожению подвергаются базовые гуманистические ценности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«И тогда вдруг оказывается, что конфликт идеологий — коммунистической и капиталистической — заменился конфликтом между идеологией, которую они называют авторитарной и которая по сути есть идеология развития в стиле Модерн, и той идеологией, которую они взяли на вооружение. Назовем ли мы ее постмодернистской…» — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что каждый раз, когда западные элиты объявляют кого-то врагом, они это делают по отношению к носителю ценностей модерна. В частности, бывший президент Дональд Трамп пытался вернуть назад модернистскую Америку с ее индустриальностью, «плавильным котлом» и христианскими ценностями. И поэтому он был объявлен врагом.