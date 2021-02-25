Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Президент США Джо Байден 24 февраля подписал исполнительный указ, направленный на обеспечение поставок критически важной для страны продукции, включая лекарства и полупроводники. Церемонию подписания из Белого дома транслировали ведущие американские телеканалы.

Подписанный документ направлен на предотвращение перебоев в цепочках доставки критически важных товаров, в числе которых, наряду с лекарствами, Байден подчеркнул важность полупроводников, используемых «в автомобилях, смартфонах, медицинском оборудовании, телевидении».

По словам Байдена, граждане страны «не должны испытывать нехватку в товарах и услугах, касается это автомобилей, лекарств или продовольствия».

«Это больше не должно повториться. Мы не можем полагаться на зарубежные страны, особенно те, которые не разделяют наши интересы и ценности», — подчеркнул президент, отметив необходимость быть готовыми к любому кризису в сферах здравоохранения, кибербезопасности или изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена выделит более 25 млн бесплатных медицинских масок для бедных жителей страны.

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