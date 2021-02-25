Якутск, , 04:45 — REGNUM Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело против шамана Александра Габышева за применение насилия в отношении полицейского, сообщил «Интерфаксу» правозащитник Алексей Прянишников.

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Правда он уточнил, что пока неизвестно, как именно шаман применил насилие к представителю власти и добавил, что речь идёт о событии 28 января 2021 года, когда в дом Габышева приехали силовики, чтобы доставить его в психдиспансер.

Известно, что Александр Габышев ранее был признан невменяемым, ему назначено лечение, которое он не проходил.

В начале года шаман сказал, что вновь собирается в поход в Москву. Запланировал он его на март.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Якутии 2 и 3 июля 2020 года рассматривал апелляционную жалобу адвоката Александра Габышева на решение Якутского городского суда о его принудительной госпитализации.