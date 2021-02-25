Женева, Швейцария, , 04:33 — REGNUM Неформальная встреча в формате «пять плюс один» по Кипру, проводимая при содействии Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве, запланирована на 27−29 апреля текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен «определить, есть ли точки соприкосновения между сторонами, на основе которых можно было бы прийти к долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем», — объяснил цель встречи представитель организации.

Встреча пройдёт впервые с 2017 года. Она призвана урегулировать политические и территориальные споры, возникшие после вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

Кроме ООН, сторонами переговоров в формате «5+1» выступают лидеры греческой и турецкой общин острова, а также главы МИД стран-гарантов — Великобритании, Греции и Турции.

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