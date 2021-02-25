Москва, , 04:31 — REGNUM Противоречия между Россией и Западом не ограничиваются позицией по отношению к Украине и Сирии и уже распространились на базовые ценности, приобретая цивилизационный характер. Об этом 24 февраля написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Противоречия же между коллективным Западом и Россией много глубже, чем только Украина или Сирия. Как и в эпоху противостояния социализма и каптализма, они уже распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер», — считает сенатор.

При этом он полагает, что единственным выходом из этой ситуации могло бы стать признание присоединением Крыма к России, а также отказ западных стран от антироссийских санкций, и поддержки украинских властей.

«В этой ситуации Запад просто ничего не может «предложить» России и ее элите, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева», — отметил парламентарий.

Однако, по мнению Пушкова, Запад уже предпринял немалые усилия для давления на РФ и уже не может мгновенно отказаться от своих планов.

«А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов ‑ и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией. Так что сей Гордиев узел одним умным ходом не разрубить», — подчеркнул он.

Кроме того, сенатор также указал на отсутствие на Западе волевых политиков, которые сделали бы нужный шаг.

«Другое дело, что и фигур, способных на такие ходы, и здесь с автором можно согласиться, в западном мире не видно. Попытка Трампа обойти этот узел сбоку не удалась — ему не позволили это сделать. А Александров Македонских или новых де Голлей, способных пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму, в сегодняшнем западном мире действительно нет», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Алексей Пушков назвал три условия, которые могли бы способствовать сближению России и Запада, и объяснил причины их невыполнения.

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