Благовещенск, , 04:34 — REGNUM В Амурской области состоялись плановые полёты стратегических ракетоносцев Ту-95МС полка дальней авиации ВКС России. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе полётов экипажи, в состав которых входили как опытные лётчики и штурманы, так и молодой лётный состав, отработали взлёты, посадки и технику пилотирования в условиях низких температур.

В числе заданий, которым было уделено особое внимание — полёты строем и в тёмное время суток.

«Лётно-инструкторским составом авиационного соединения отмечены слаженные действия экипажей при отработке данных полётных заданий», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 19 февраля завершились лётно-тактические учения дальних бомбардировщиков Ту-22М3 авиационного полка ВКС России.

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