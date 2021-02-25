Якутск, , 04:30 — REGNUM В Якутске признали виновным генерального директора одного из предприятий в хищении денег подчинённой с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Читайте также: В Новосибирске похитивший деньги ветеранов почтальон получил условный срок

В суде установлено, что обвиняемый 31 декабря 2019 года, желая отпраздновать Новый год, присвоил более 30 тыс. рублей пособия по беременности и родам одной из сотрудниц.

После возбуждения уголовного дела мужчина полностью возместил похищенное.

Суд приговорил подсудимого к штрафу в 150 тыс. рублей. Таким образом, осужденный выплатит сумму в четыре раза больше, чем похитил у своей подчиненной.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске суд вынес приговор бывшему почтальону «Почты России». Её признали виновной в хищений денег, предназначенных для социальных выплат, в том числе связанных с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.