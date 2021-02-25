Москва, , 04:22 — REGNUM Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве невозможна, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

"В Москве, я считаю, уже невозможна. Тут уже некому болеть: все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались», — цитирует его РИА Новости.

Жемчугов затруднился сделать прогноз по другим регионам России. По его словам, это возможно лишь оценив статистику по наличию антител у жителей этих регионов. При этом эксперт считает, что наибольший риск возникновения крупных очагов распространения COVID-19 — в Китае. Он отметил, что в КНР остается много миллионов не переболевших коронавирусной инфекцией людей.

По последним данным, в Москве с начала пандемии выявили 972 172 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 889 356 пациентов, еще 14 874 с болезнью не справились и скончались.