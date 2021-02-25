Тяньцзинь, Китай, , 04:20 — REGNUM Северный китайский морской порт Тяньцзинь обеспечил более 2,3 млн трансграничных заказов в области электронной коммерции, сообщили в муниципальной комиссии коммерции, передает агентство Синьхуа.

Тяньцзинь получил свыше 2,29 млн задекларированных импортных заказов в сфере электронной коммерции в январе, что на 13,63% больше в годовом исчислении. Объем годовых продаж достиг 382 млн юаней (около $59 млн), что на 16,46% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Между тем, зая январь у Тяньцзиня насчитывалось всего 5900 экспортных заказов в сфере электронной коммерции, а объем продаж достиг 366,3 тыс. юаней, сообщили в комиссии.

В общей сложности в Тяньцзине было зарегистрировано 478 трансграничных компаний электронной коммерции, предоставляющих такие услуги как финансирование, логистика и складирование.