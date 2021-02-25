Таллин, , 04:15 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила 24 февраля, что у граждан её страны должна быть обязанность отправлять своих детей в школы, где преподавание ведётся на эстонском языке.

«Мы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, независимо от того, приехал ли он давно или недавно, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребенка в школу с эстонским языком обучения», — цитирует издание Delfi главу республики.

Кальюлайд выступила в честь 103-й годовщины независимости государства в Доме музыки и театра в Пайде.

Она отметила, что выступает от имени эстонцев, и что они должны получить «твёрдую уверенность» в том, что подрастающее поколение сможет общаться с ними на одном языке. Подобное разделение граждан на категории, по её мнению, будет способствовать приобщению детей к культуре Эстонии, а также позволит проникнуться любовью к стране, или хотя бы «понимать её».