Пекин, , 04:14 — REGNUM Прибыль легкой промышленности Китая в 2020 году зафиксировала рост по мере постепенного возобновления производства после карантина, сообщает агентство Синьхуа.

Порядка 108,7 тыс. компаний легкой промышленности годовым оборотом более 20 млн юаней (около $3,09 млн) заработали 1,33 млн юаней прибыли в прошлом году, что на 3,6% больше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Операционная выручка компаний составила 19,47 трлн юаней за 2002 год, снизившись на 1,7% в годовом исчислении. Снижение выручки, при этом, сокращалось в месячном исчислении по мере улучшения ситуации в экономике.

Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в этом секторе снизился на 0,8% в годовом исчислении в 2020 году. Экспорт восьми основных товаров сектора составил в прошлом году $362,1 млрд, что на 7% больше в годовом исчислении, если верить по данным Главного таможенного управления.