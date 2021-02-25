Канберра, , 04:16 — REGNUM Парламент Австралии одобрил законопроект о вступлении в силу медиакодекса, обязывающего глобальные цифровые платформы платить СМИ Австралии за новостной контент. Об этом говорится в заявлении главного казначея страны Джоша Фрайденберга, опубликованном на сайте ведомства.

«Парламент одобрил предложенный правительством Моррисона обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают», — сказал Фрайденберг.

Отмечается, что кодекс «создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров», а также «поощряет коммерческие переговоры вне правового поля, регулируемого кодексом».

По словам казначея, «правительство с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый как американской корпорацией Google, так и Facebook в достижении коммерческих договорённостей с австралийскими новостными СМИ».

Напомним, что американская соцсеть Facebook заблокировала австралийские СМИ после того, как парламент страны заявил о намерениях принять закон в отношении крупных IT-корпораций. Согласно закону, корпорации должны заключать договора с австралийскими СМИ на использование их контента.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство компании Facebook сообщило о планах инвестировать как минимум $1 млрд в новостную индустрию.

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