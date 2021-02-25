Нюрба, Якутия, , 04:17 — REGNUM Прокуратура Якутии поддержала в Верховном суде республики гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Нюрбинского района — его признали виновным в реабилитации нацизма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе следствия и в суде установлено, что подсудимый 4 мая 2020 года разместил на своей странице в соцсети изображение Адольфа Гитлера, при этом фотография сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм.

Таким образом, фигурант одобрил участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено в особом порядке, вину в совершенном преступлении он признал полностью, раскаялся в содеянном.

Суд, с учетом мнения гособвинителя, приговорил подсудимого к штрафу в 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от всех фракций направили в комитет Госдумы по госстроительству поправки об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества.