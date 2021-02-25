Пекин, , 04:05 — REGNUM Одна из крупнейших в Китае фирм экспресс-доставки YTO Express Group отчиталась об устойчивом росте выручки в январе, сообщает агентство Синьхуа.

Выручка компании от бизнеса экспресс-доставки взлетела на 74,87% в годовом исчислении до 3,01 млрд юаней (около $465,77 млн) в прошлом месяце, если верить докладу компании.

Объем бизнеса фирмы достиг 1,27 млрд посылок за прошедший месяц, что на 116,56% больше в годовом исчислении. Напомним, что схожие показатели зафиксированы у конкурирующей SF Holding.