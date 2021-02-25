Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена выделит более 25 млн бесплатных медицинских масок для бедных жителей страны, сообщает агентство Kyodo.

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Представитель Белого дома США заявил, что маски, предназначенные для малоимущих, будут «высококачественными, произведенными в Америке». Их направят в более чем 1,3 тыс. медицинских центров по всей стране. Также маски доставят в пункты бесплатной выдачи питания беднякам. По расчетам Белого дома, всего каждый малоимущий в США получит по две бесплатные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный его предшественником Дональдом Трампом в связи с пандемией COVID-19. При этом срок продления режима ЧС не уточнялся.