Пекин, , 04:00 — REGNUM Китайский гигант в области авиационной экспресс-доставки SF Holding отчитался о существенном росте выручки основного бизнеса в январе, сообщает агентство Синьхуа.

Выручка бизнеса экспресс-доставки SF Holding поднялась на 39,8% в годовом исчислении до 15,59 млрд юаней (около $2,41 млрд) в январе, сообщили в компании. Объем бизнеса вырос на 59,54% в годовом исчислении. Было обработано около 903 млн посылок.

В течение этого периода выручка компании в рамках цепочки поставок составила 797 млн юаней, увеличившись в годовом на 66,74% относительно аналогичного месяца предыдущего года.