Новосибирск, , 04:00 — REGNUM Для сибирских аграриев открыли новый железнодорожный маршрут для экспорта зерновых. Первая партия пшеницы уже ушла в Турцию, сообщили и в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

500 тонн зерна отправлены железнодорожным транспортом через сухопутный погранпереход Карс со станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги. Срок доставки составит около 12 суток. Это, по данным минсельхозя, вдвое быстрее по сравнению с отправкой по Чёрному морю.

«Новый маршрут увеличивает доступность экспорта зерновых из Сибири в Турцию, снижает затраты экспортеров на транспортировку продукции, так как исключается перевалка в портах и фрахт судов», — уточнили в министерстве.

Ранее «зерновые экспрессы» ушли из Новосибирской области в Монголию.