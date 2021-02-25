Шанхай, Китай, , 03:55 — REGNUM Чтение книг стало популярным развлечением в Шанхае на время празднования Китайского Нового года, в связи с чем резко выросли продажи в книжных магазинах, сообщает агентство Синьхуа.

Объем продаж в 60 книжных магазинах Шнахая достигли 8,5 млн юаней (около $1,3 млн) за время праздников, что почти вдвое превысило онлайн-оборот, который составил 4,25 млн юаней за тот же период.

Хотя большинство книжных магазинов ограничили ежедневное количество клиентов посредством бронирования в связи с эпидемией COVID-19, продажи более половины книжных магазинов показали тенденцию к росту по сравнению с новогодними праздниками 2019 года.

Большинство книжных магазинов держали свои двери закрытыми во время прошлогодних каникул. В Ассоциации распространения книг и периодических изданий Шанахая объясняли рост диверсифицированными операциями, такими как объединение книжных магазинов с кафе.

Книги по общественным наукам, детские книги, книги по культуре и научная фантастика были четырьмя самыми популярными категориями книг среди шанхайских читателей во время праздников.